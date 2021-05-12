FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verisinde

Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verisinde

12.05.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verisinde

Emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi ve ekonomilerde canlanmanın devam edeceği beklentileri, enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor.

Enflasyonist baskıların, başta ABD'de olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasında ise oynaklık yükseliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 8 milyon 123 bine yükseldi ve verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

New York borsasında alışların güçlenememesi ile endeksler, gün boyu düşüş eğiliminde hareket etti. Dow Jones endeksi yüzde 1,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisini beklediğini ve nisan ayı enflasyonunun Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.

Avrupa borsaları da dün satıcılı bir seyir izledi. Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, ZEW Ekonomik Güven Endeksi, geçen aya göre 13,7 puan artarak 84,4 puanla 21 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Veriye karşın Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 25 endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 1.444,87 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 artışla 8,2884'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3090 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların öğlene kadar açık olacağını ve 4,5 gün sürecek bayram tatiline gireceğini anımsatarak, pay piyasalarında sürekli müzayede işlemlerinin 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ve 12.30-12.40 arasında kapanış seansı yapılacağını hatırlattı.

Bugün ABD'nin enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye nisan ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Borsa Arife günü yarım gün açık olacakBorsa Arife günü yarım gün açık olacak
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Emekli maaşları yattı mı?

Emekli maaşları yattı mı?

Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman?

Gelir Kaybı Desteği Nisan ödemesi ne zaman?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.