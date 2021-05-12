Küresel piyasaların gözü ABD'nin enflasyon verisinde

Emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi ve ekonomilerde canlanmanın devam edeceği beklentileri, enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor.

Enflasyonist baskıların, başta ABD'de olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasında ise oynaklık yükseliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 8 milyon 123 bine yükseldi ve verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

New York borsasında alışların güçlenememesi ile endeksler, gün boyu düşüş eğiliminde hareket etti. Dow Jones endeksi yüzde 1,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisini beklediğini ve nisan ayı enflasyonunun Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.