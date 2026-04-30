KUYAS YATIRIM (KUYAS) 01 Mayısıs Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 84,60 TL’den başladı. Seans içinde 86,65 TL seviyesine yükseldi, en düşük 82,35 TL görüldü ve günü 83,10 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,77 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,14 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 13,51 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 83,10 TL, 84,60 TL, 84,20 TL, 91,20 TL, 92,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 83,10 TL – 92,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 30 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 86,19 TL, 52 günlük ortalama 78,80 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 80,00 TL ve 77,00 TL destek, 89,00 TL ve 95,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.