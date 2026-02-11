FİNANS

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 12 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS), 12 Şubat Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 11 Şubat Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 62,60 TL kapanış, %-1,65 değişim ve 0,56 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 12 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
Devrim Karadağ

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 63,35 TL’den başladı. Seans içinde 64,05 TL seviyesine yükseldi, en düşük 62,10 TL görüldü ve günü 62,60 TL’den kapattı.
KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,65 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,56 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,85 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 62,60 TL, 63,65 TL, 61,30 TL, 55,75 TL, 56,05 TL oldu. Bu dönemde fiyat 55,75 TL – 63,65 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 11 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 55,95 TL, 52 günlük ortalama 54,45 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 57,00 TL ve 52,00 TL destek, 65,00 TL ve 68,00 TL direnç noktalarıdır.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 12 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 12 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse KUYAS teknik analiz KUYAS analizi KUYAS günlük teknik analiz KUYAS günlük işlem hacmi KUYAS gün sonu kapanış KUYAS BIST 50
