KUYAS YATIRIM (KUYAS) 24 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 91,60 TL’den başladı. Seans içinde 94,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 91,55 TL görüldü ve günü 94,20 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,84 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,92 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,88 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 94,20 TL, 91,60 TL, 91,00 TL, 89,30 TL, 91,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 89,30 TL – 94,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 23 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 83,55 TL, 52 günlük ortalama 76,70 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 90,67 TL ve 87,33 TL destek, 95,67 TL ve 97,33 TL direnç noktalarıdır.

