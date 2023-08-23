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Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı? Gözler Borsa İstanbul'da

23.08.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzu Grup halka arz sonuçları ve Borsa İstanbul işlem tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri arasında yer alan Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi halka arz edildi. Talep toplama işlemleri 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı? Gözler Borsa İstanbul'da

Kuzu Grup halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi talep toplama süreci, 23 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcılar Borsa İstanbul işlem tarihini beklemeye başlayacak. Peki, Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

KUZU GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kuzu Grup halka arz tarihleri 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Buna göre, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de sona erdi.

Kuzu Grup halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

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KUZU GRUP NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kuzu Grup, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak KZGYO hisseleri için gong zilinin Ağustos ayı bitmeden çalmasını bekliyor.

KUZU GRUP HİSSE KODU NEDİR?

Kuzu Grup hisse kodu #KZGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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KUZU GRUP HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kuzu Grup hisse fiyatı 20,76 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

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KUZU GRUP KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan verilere göre, Kuzu Grup 50,000,000 Lot verecek.

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arzında 50,000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 20,76 TL sabit fiyattan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 Milyar TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %25 olarak gerçekleşecek.

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Borsa İstanbul kuzu grup

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