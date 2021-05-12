Matriks'in ilk çeyrek net karı 9 milyon TL oldu

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 2021’in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Paylarının halka arzı sırasında yatırımcılarına verdiği taahhütlerle dikkati çeken şirketin, 2021’in ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 362,13 artarak 8 milyon 989 bin 646 TL olarak gerçekleşti.

NET KAR 4,6 KAT ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk üç aylık sonuçların güçlü bir büyümeye işaret ettiğini belirterek, “Geçen yılın aynı dönemine göre hasılatımızı iki katının ve net dönem karımızı 4,6 katının üzerine çıkarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Matriks Mobile IQ ve yeni Web Trader ürünlerini satışa çıkardıklarını hatırlatan Tutar, “Hem mevcut ürünlerin geliştirilmesi hem de yeni ürün ve servisler ile sektördeki konumumuzu güçlendirerek sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.