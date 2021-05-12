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Matriks'in ilk çeyrek net karı 9 milyon TL oldu

12.05.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 362,13 artarak 8 milyon 989 bin 646 TL olarak gerçekleşti.

Matriks'in ilk çeyrek net karı 9 milyon TL oldu

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 2021’in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Paylarının halka arzı sırasında yatırımcılarına verdiği taahhütlerle dikkati çeken şirketin, 2021’in ilk çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 362,13 artarak 8 milyon 989 bin 646 TL olarak gerçekleşti.

NET KAR 4,6 KAT ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk üç aylık sonuçların güçlü bir büyümeye işaret ettiğini belirterek, “Geçen yılın aynı dönemine göre hasılatımızı iki katının ve net dönem karımızı 4,6 katının üzerine çıkarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Matriks Mobile IQ ve yeni Web Trader ürünlerini satışa çıkardıklarını hatırlatan Tutar, “Hem mevcut ürünlerin geliştirilmesi hem de yeni ürün ve servisler ile sektördeki konumumuzu güçlendirerek sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tutar, halka arz sürecinde verdikleri 22 günlük geri alım garantisi ile ilgili süreci geçen hafta tamamladıklarını ve hiçbir yatırımcının satış için başvurmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Halka arz sürecinde yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütlerimize güçlü bir şekilde bağlıyız. Kar dağıtım hedefimiz doğrultusunda yönetim kurulumuz, 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek genel kurulumuza, 5 milyon TL’lik kar dağıtımı ve ek olarak yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı teklifinde bulundu. Halka arz sonrasında, kurumsallaşma, ürün ve servisler ve mali yapımızdaki gelişme süreçlerini daha da büyük bir heyecan ve sorumlulukla sürdürüyoruz.”

Kaynak: AA

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