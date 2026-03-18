Kokat
Mavi Giyim (MAVI) temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakam

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 2026 yılına ilişkin temettü dağıtım detaylarını açıkladı. Şirketin KAP'a yaptığı bildirimle birlikte "MAVI temettü ne zaman ödenecek?" ve “hisse başına ne kadar kar payı verilecek?” soruları yanıt buldu. 2,3 milyar TL'yi aşan dağıtılabilir kâr sonrası alınan temettü kararı, yatırımcıların gündemine oturdu. Peki, Mavi temettü 2026 ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs'ta yapılması planlanan ödeme ve detayları!

Begüm Özkaynak

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 2026 yılına ilişkin temettü dağıtım kararını duyurdu. Şirket tarafından 17 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve genel kurula sunulacak teklif detayları paylaşıldı.

DAĞITILABİLİR KÂR 2,3 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Açıklamada, şirketin 1 Şubat 2025 - 31 Ocak 2026 özel hesap dönemine ilişkin bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının 2 milyar 314 milyon 683 bin 499 TL olduğu belirtildi.

Bu tutar üzerinden toplam 1 milyar 329 milyon 252 bin TL brüt temettü dağıtılması planlanıyor.

MAVI TEMETTÜ 2026 NE KADAR?

Şirketin açıklamasına göre yatırımcılara:

Hisse başına brüt: 1,6730420 TL
Hisse başına net: 1,4220857 TL

nakit temettü ödenmesi planlanıyor.

Temettü verimi ise son hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 3,90 seviyesinde hesaplandı.

MAVI TEMETTÜ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettü ödemesinin 6 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Nakden gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımına bu tarihten itibaren başlanacak. Yönetim kurulunun temettü teklifi ise olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

