Mavi Giyim (MAVI) temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakam

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 2026 yılına ilişkin temettü dağıtım kararını duyurdu. Şirket tarafından 17 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve genel kurula sunulacak teklif detayları paylaşıldı.
Açıklamada, şirketin 1 Şubat 2025 - 31 Ocak 2026 özel hesap dönemine ilişkin bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının 2 milyar 314 milyon 683 bin 499 TL olduğu belirtildi.
Bu tutar üzerinden toplam 1 milyar 329 milyon 252 bin TL brüt temettü dağıtılması planlanıyor.
Şirketin açıklamasına göre yatırımcılara:
Hisse başına brüt: 1,6730420 TL
Hisse başına net: 1,4220857 TL
nakit temettü ödenmesi planlanıyor.
Temettü verimi ise son hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 3,90 seviyesinde hesaplandı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettü ödemesinin 6 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.
Nakden gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımına bu tarihten itibaren başlanacak. Yönetim kurulunun temettü teklifi ise olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum