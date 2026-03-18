Mavi Giyim (MAVI) temettü tarihi belli oldu! İşte hisse başına ödenecek rakam

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 2026 yılına ilişkin temettü dağıtım kararını duyurdu. Şirket tarafından 17 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve genel kurula sunulacak teklif detayları paylaşıldı.

DAĞITILABİLİR KÂR 2,3 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Açıklamada, şirketin 1 Şubat 2025 - 31 Ocak 2026 özel hesap dönemine ilişkin bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının 2 milyar 314 milyon 683 bin 499 TL olduğu belirtildi.

Bu tutar üzerinden toplam 1 milyar 329 milyon 252 bin TL brüt temettü dağıtılması planlanıyor.

MAVI TEMETTÜ 2026 NE KADAR?

Şirketin açıklamasına göre yatırımcılara:

Hisse başına brüt: 1,6730420 TL

Hisse başına net: 1,4220857 TL

nakit temettü ödenmesi planlanıyor.

Temettü verimi ise son hisse fiyatına göre yaklaşık yüzde 3,90 seviyesinde hesaplandı.

MAVI TEMETTÜ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettü ödemesinin 6 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Nakden gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımına bu tarihten itibaren başlanacak. Yönetim kurulunun temettü teklifi ise olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.