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Merkez Bankası'ndan 2025'in ilk faiz indirimi geldi! Piyasalar hareketlenmeye başladı... İşte son durum

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 14:22
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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Piyasaların beklentisi faiz indiriminin geleceği yönündeyken Merkez Bankası beklentilere paralel olarak 250 baz puan faiz indirdi. Merkez Bankası'nın kararı sonrası piyasalarda son durum takip edilmeye başlandı. İşte, piyasalarda son durum...

Merkez Bankası'ndan 2025'in ilk faiz indirimi geldi! Piyasalar hareketlenmeye başladı... İşte son durum

TCMB'nin kararı sonrası piyasalarda son durum ne? Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimi ile beraber faizi yüzde 45'e indirdi. Merkez Bankası'nın bu kararı ise tahminlere paralel olan bir açıklamadaydı.

Merkez Bankası'nın karar metninde ise enflasyoan vurgu yapılarak, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" sözleri kullanıldı.

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PİYASALARDA SON DURUM NE?

TCMB'nin kararı sonrası ise gözler piyasalara kilitlendi. Peki, piyasalarda son durum ne? Dolar/TL Dolar/TL Merkez Bankası'nın kararı sonrası 35,65 seviyesinde bulunuyorken; Euro/TL ise 37,21 lirada seyrediyor.
Gram altın ise şu sıralar 3 bin 154 liradan işlem görüyor.

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BORSA İSTANBUL HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 250 baz puanlık faiz indiriminin hemen ardından 10.122 puan seviyesinden 10.092 puan seviyesine kadar gerilerken, ardından 10.130 seviyesine tırmandı. Endekste 10.110 seviyelerinde dengelenme çabası görülüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
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Amerikan Doları
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Euro
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
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Cumhuriyet Altını
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14:15
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Hisse
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YKBNK
32.68
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KCHOL
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% 1.64
14:37
ISCTR
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14:37
AKBNK
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% -1.87
14:37
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14:37
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Anahtar Kelimeler:
Altın borsa Merkez Bankası Faiz kararı
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