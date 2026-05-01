Mersin'de tescilli Mut kayısısında hasat mesaisi başladı

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen sofralık Mut kayısısında hasat başladı.

Elverişli iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı işçiler tarafından yapıldı.

Ağaçlardan toplanan kayısılar, özenle kasalara yerleştirilerek iç piyasa ve ihracata gönderilmeye hazırlanıyor.

Üretici Orhan Çavdar, AA muhabirine, sezonu verimli ve güzel şekilde açtıklarını söyledi. Mut kayısısının diğer bölgelere göre daha erken hasat edildiğini belirten Çavdar, ürünün raf ömrü, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını ifade etti.

Üreticilerden Kutlay Emdirme de soğuk hava ve don nedeniyle biraz gecikmeli başlayan hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu'daki gerilim Avrupa'da yaz tatilini olumsuz etkileyebilirOrta Doğu'daki gerilim Avrupa'da yaz tatilini olumsuz etkileyebilir
Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

