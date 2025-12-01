MIGROS TICARET (MGROS) 02 Aralık Salı 2025 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 01 Aralık 2025 tarihinde güne 520,00 TL’den başladı. Seans içinde 530,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 517,00 TL görüldü ve günü 529,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 01 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,07 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,03 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 529,00 TL, 521,00 TL, 524,50 TL, 527,00 TL, 522,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 521,00 TL – 529,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 01 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 506,13 TL, 52 günlük ortalama 471,04 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 523,67 TL ve 518,33 TL destek, 531,67 TL ve 534,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.