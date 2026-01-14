MIGROS TICARET (MGROS) 15 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 609,50 TL’den başladı. Seans içinde 613,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 597,50 TL görüldü ve günü 608,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,08 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,70 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 608,00 TL, 607,50 TL, 591,50 TL, 592,00 TL, 588,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 588,00 TL – 608,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 14 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 551,73 TL, 52 günlük ortalama 529,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 594,67 TL ve 581,33 TL destek, 614,67 TL ve 621,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.