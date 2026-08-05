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Mohamed Salah transferi borsayı salladı: TSPOR hisselerinde yükseliş başladı

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için KAP'a bildirim yapmasının ardından TSPOR hissesi yüzde 4,08 yükselerek 1,02 TL seviyesine çıktı.

Mohamed Salah transferi borsayı salladı: TSPOR hisselerinde yükseliş başladı
Cansu Çamcı

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için resmi süreci başlattı. Bordo-mavili kulüp, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transfer görüşmelerinin başladığını bildirmesi, Borsa İstanbul'da işlem gören TSPOR paylarına alım getirdi. Bordo-mavili kulübün hisseleri haberin ardından TSİ 12.14 itibarıyla yüzde 4'in üzerinde değer kazanarak 1,02TL seviyesine yükseldi.

SALAH İSTANBUL'A GELDİ

Transfere ilişkin basında yer alan bilgilere göre Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.

İddiaya göre Mısırlı yıldız, yıllık 17 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro imza parası alacak. Anlaşmada ayrıca Salah'ın kendi adını taşıyan lisanslı ürün satışlarından yüzde 20 pay elde edeceği belirtilirken, kulüp sözleşmenin mali şartlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

YATIRIMCILAR TRANSFERİ FİYATLADI

Futbolda ses getiren transferlerin kulüp hisseleri üzerinde kısa vadeli etkileri yakından takip edilirken, Mohamed Salah transferine ilişkin resmi KAP bildiriminin ardından Trabzonspor Sportif (TSPOR) hissesinde alımlar hız kazandı.

Gün içinde hisse 1,02 TL seviyesine kadar yükselirken, yatırımcılar transfer sürecine ilişkin yeni resmi açıklamaları takip etmeyi sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
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