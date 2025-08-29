FİNANS

Mourinho ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı! Hisselerden ilk tepki geldi

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, görevinden ayrıldı. Spor camiasında büyük bir yankı uyandıran bu gelişmeden borsadan da tepki geldi. Buna göre, haberin öğrenilmesi ile Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5 arttı.

Ezgi Sivritepe

Fenerbahçe, Benfica yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Bir süredir yönetim katı ağır eleştirilere maruz kalırken, Jose Mourinho'da basın toplantısında sert söylemlerde bulunmuştu. Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Jose Mourinho için "Yeter" diyerek tepki göstermişti.

MOURİNHO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Son dakika haberine göre ise, Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz"

Fenerbahçe, Mourinho ile geçen yılın haziran ayında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre Mourinho sezon başına 10,5 milyon euro alıyordu.

HİSSELER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fenerbahçe hisseleri haberin ardından yüzde 5'e yakın artışla 13,1 liradan işlem görüyor.

