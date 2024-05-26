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Ne altın ne dolar... Zirvedeki yerlerini ona teslim ettiler! İşte bu haftanın kazandıranları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 10:37
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Altın, dolar, borsa, Euro, hangisi kazandırdı? Yatırımcıların bu hafta yüzünü güldüren borsa. En çok prim yapan hisse belli oldu.

Ne altın ne dolar... Zirvedeki yerlerini ona teslim ettiler! İşte bu haftanın kazandıranları

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.633,93, en yüksek 11.088,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,92 değer kazancıyla 12.246,75 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,11 azalışla 9.664,27 puan, Sanayi Endeksi 0,86 kayıpla 14.910,43 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,72 değer kaybıyla 13.836,10 puan oldu.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,17 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankasını, yüzde 7,67 ile Otokar, yüzde 7,35 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 32,36 ile Agrotech, yüzde 16,76 ile Europower Enerji ve 12,66 ile Boğaziçi Beton Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 629 milyar 409 milyon lirayla Koç Holding, 439 milyar 185 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 416 milyar 850 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,81 düşüşle 2.421 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,99 kayıpla 15 bin 977 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 32,2280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,13 düşüşle 34,9600 lira oldu.

Geçen hafta 40,8680 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artarak 41,0600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 azalışla 35,2730 liradan alıcı buldu.

(AA)

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