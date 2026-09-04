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New York borsası karışık seyirle açıldı (4 Eylül 2026)

New York borsası, ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini yeniden canlandırmasıyla haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı (4 Eylül 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalarak 53.584,89 puana indi. ⁠S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 7.750,19 puana çıkarken, Nasdaq yatay seyirle 26.587,90 puan oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Böylece haziran ve temmuza ilişkin toplam istihdam, daha önce açıklanandan 55 bin kişi daha yüksek gerçekleşti.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son verilerde nihayet dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü belirtmiş, bu eğilimin devam etmesi durumunda bu ay faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söylemişti.

Waller'ın söz konusu ifadeleri sonrasında Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında politika faizini mevcut seviyede bırakabileceğine dair beklentiler artmıştı.

Bugün beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında ise Fed'in bu ay sıkılaştırmaya gidebileceğine ilişkin öngörüler yeniden güçlendi.

Verilerin yayımlanmasının ardından dolar endeksi yüzde 0,24 artışla 99,14'e yükseldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,81'e ve 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5,27'ye kadar çıktı.

Analistler, güçlü görünen bir iş gücü piyasasının, Fed'e yüksek enflasyona karşı faiz oranlarını artırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini belirtti.

Yine de Fed'in bu ay vereceği politika kararına ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret eden analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin Bankanın bir sonraki hamlesine dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, spor ve günlük giysi perakendecisi Lululemon, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda gelir ve satışlarında düşüş bildirdi. Şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 20 azalışla başladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
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Hacim
Fark
Saat
KTLEV
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21.466.937.827,68
% -7.18
18:10
THYAO
296
13.238.036.748,50
% 1.54
18:10
ASELS
388.25
12.833.799.163,25
% 2.1
18:10
AKBNK
71.85
11.063.612.767,70
% 0.42
18:10
TUPRS
388.5
8.995.672.843,25
% -0.64
18:10
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New York borsa
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