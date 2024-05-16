New York borsası yatay seyirle açıldı

ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi sonrası pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izleniyor. Yatırımcılar ülkede bugün açıklanan ve karışık sinyaller veren verileri değerlendiriyor. Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ DEĞİŞMEDİ

Ülkede sanayi üretimi ise nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

FED YETKİLİLERİNİN YÖNLENDİRMELERİ TAKİP EDİLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında olmaya devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Cisco'nun hisseleri, şirketin üç aylık dönemde gelirinin 15 yılın en sert düşüşünü göstermesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü.

ABD'li perakende zincirlerinden Walmart'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

(AA)





