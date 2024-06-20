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New York borsası yükselişle açıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 17:45
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New York borsası güne yükselişle başladı. ABD'de federal tatil nedeniyle dün kapalı olan pay piyasaları yeni işlem gününe pozitif başlangıç yaptı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi 38.804,73 puanla yataya yakın bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 5.499,99 puana çıkarken kısa süreli olarak ilk kez 5.500 puanın üzerini gördü. Nasdaq endeksi de yüzde 0,29 kazançla 17.913,94 puana yükseldi.

Analistler, makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de haziranda 1,3 değerine gerileyerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı ise mayısta yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle yüzde 5,5 azalırken inşaat izni sayısı aynı dönemde yüzde 3,8 azalışla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise piyasa değerinin 3,4 trilyon dolara ulaşmasıyla dünyanın en değerli şirketi haline gelen yapay zeka devi Nvidia'nın hissesinde yaşanan artış da piyasaları pozitif etkiledi. Şirketin hisseleri bugün yüzde 1 değer kazandı.

Dell'in hisseleri de şirketin Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nin Grok modeli için bir yapay zeka fabrikası kurmak üzere Nvidia ile işbirliği yaptığına dair haberlerin ardından yüzde 1'e yakın yükseldi.

Express


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New York borsa
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