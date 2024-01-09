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New York borsası yükselişle kapandı

09.01.2024 07:40 | Son Güncelleme:
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 37.683,01 puana çıktı.

New York borsası yükselişle kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 1,41 artarak 4.763,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,2 kazançla 14.843,77 puana yükseldi.

New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta yüzde 3 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'e geriledi.

BU HAFTA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİLERİ FED!İN FAİZ KARARLARINI ŞEKİLLENDİREBİLİR

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin de Fed'in gelecek aylardaki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olacağını vurguladı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 3,96'ya kadar gerilerken daha sonra yüzde 4,01 seviyesinde dengelendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Ülkede tüketici kredileri ise geçen yıl kasım ayında 23,7 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Bostic, enflasyonun beklediğinden fazla düştüğüne işaret etti.

Yıl sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimini uygun gördüğüne dikkati çeken Bostic, politikanın yıl sonunda hala kısıtlayıcı olması gerekeceğini ancak enflasyondaki ilerlemenin daha düşük oranları garanti edeceğini anlattı. Bostic, ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte öngördüğünü kaydetti.

BOEİNG HİSSELERİ DÜŞTÜ, NVİDİA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Teknoloji hisselerindeki artışın endekslerin yükselişine katkıda bulunması dikkati çekti.

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için güçlendirilmiş yapay zeka performansı sunacak yeni çiplerini duyuran ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Diğer çip üreticilerinden AMD'nin hisseleri yüzde 5,5 ve Intel'in hisseleri yüzde 3,3 arttı.

Geçen yıl haziranda tanıttığı "Vision Pro" başlığının 2 Şubat'tan itibaren ABD'deki mağazalarında satışa sunulacağını bildiren Apple'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 2,5 yükseldi.

Amazon'un hisseleri yüzde 3'e yakın, Alphabet'in hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermesinin ardından Boeing hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

BİTCOİN ETF KARARI BEKLENİYOR

Ayrıca, bazı şirketlerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları (ETF) için ücret bilgilerini içeren güncellenmiş başvurularını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in spot Bitcoin ETF'ye yönelik kararının çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Söz konusu gelişmeler sonrasında Bitcoin'in fiyatı yüzde 6 artışla 47 bin doları aştı.

(AA)

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