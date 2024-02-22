Oba Makarnacılık halka arzında talep toplama başladı

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı. Oba Makarnacılık'ın halka arzı OBAMS kodu ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ünlü Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler liderliklerinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 39,24 lira olarak belirlenen şirketin 72 milyon 252 bin 259 lira sermaye artırımı, 24 milyon 84 bin 86 lira ortak satışı olmak üzere nominal değeri 96 milyon 336 bin 345 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 20,1'i halka açılmış olacak. Şirket, 22-23 Şubat'ta talep toplayacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de Oba Makarnacılık çalışanlarına ayrıldı.

HALKA ARZIN YÜZDE 50'Sİ ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMEYE

Oba Makarnacılık Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, halka arzdaki en büyük motivasyonlarının şirketlerinin, global ölçekte gıda liderleri arasındaki sıralamasını sağlamlaştırmak ve uzun vadede bu sıralamayı daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.

Halka arzın şirkete kurumsallaşma anlamında önemli katkılar sağladığını belirten Cıncıkcı, "İkinci nesil kuşak olarak bizden sonraki nesillere de şirketimizi daha sürdürülebilir kılmak amacıyla bu yola baş koyduk. İnanıyorum ki Oba Makarnacılık, yatırımcı ve şirket ilişkisini en güzel şekilde yönetecektir. Halka arz öncesi de büyük yatırımlar yaptık. Halka arz gelirlerimizin yaklaşık yüzde 50'sini ürün çeşitlendirme, kapasite yatırımları ve enerji yatırımlarında değerlendiriyor olacağız." diye konuştu.







