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OYAK Yatırım’ın halka arz ‘gong töreni’ Borsa İstanbul’da yapıldı

23.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OYAK Yatırım A.Ş.’nin 2-3-4 Haziran tarihlerinde tamamlanan halka arzının, pandemi nedeniyle ertelenen ‘gong töreni’ Borsa İstanbul’da yapıldı. 10 Haziran’da Borsa’da işlem görmeye başlayan OYAK Yatırım’ın belirlenen halka arz büyüklüğü 526 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

OYAK Yatırım’ın halka arz ‘gong töreni’ Borsa İstanbul’da yapıldı

OYAK Yatırım’ın Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

“DEĞİŞEN KOŞULLARA HIZLICA AYAK UYDURDUK”

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, aracı kurumların Borsa İstanbul’un en önemli iş ortak ve paydaşları olduğunu belirterek, “Pandemi sürecinde aracı kurumlarla birlikte Borsa olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettik. Sektör olarak çok ciddi bir testten geçtik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik. Bu özverili gayretlerinden dolayı aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile OYAK Yatırım’ın halka arzında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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“ÇOK BAŞARILI BİR HALKA ARZI GERİDE BIRAKTIK”

Konuya ilişkin açıklama yapan OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, “OYAK Yatırım, 40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip. Özellikle son 5 yılda OYAK’ın bize sağladığı vizyon ve kararlılığı ile son 4 yılda özkaynak karlılığımızı yüzde 21’den yüzde 54’e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlandı. Başta bu vizyonu bizlere sunan OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’e ve sonrasında halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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OYAK Yatırım’ın standart bir yatırım şirketinin faaliyet alanlarının dışında da girişimleri olduğunu belirten Silav, “Global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimlerimiz var. Finans ve sigorta sektöründe girişim sermayesi konusu, halka arz sonrasında elde ettiğimiz kaynaklarla üzerinde duracağımız önemli bir alan olacak” ifadelerini kullandı.

“FARKLI HİZMET ÖZELLİKLERİMİZLE YATIRIMCILARIMIZA KAZANDIRACAĞIZ”

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise, “526 milyon TL’lik halka arzımıza 2 katından fazla talep geldi. Özellikle önemsediğimiz kurumsal yatırımcılardan talep miktarı 3.8 katına kadar ulaştı. Sorumluluğumuzun bir kat daha arttığının farkındayız. 40 yıllık tecrübemizin olduğu aracılık hizmetlerinin yanında sigorta, yatırım fonlama gibi farklı kollarda da faaliyet gösteren birçok ürünü tek bir çatıda yatırımcılarına sunma imkânı olan yegâne aracı kurumuz. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle şirketimizi daha iyi noktalara taşıyacak, yatırımcılarımıza önemli kazançlar sağlayacağız. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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