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2021 dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralamadaki yeri

23.06.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, her yıl gerçekleştirdiği 'Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre 2021 yılının en pahalı şehri listesinde ilk sırada Aşkabat yer aldı. İstanbul 173. sıraya geriledi.

2021 dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralamadaki yeri

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, her yıl gerçekleştirdiği 'Yaşam Maliyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Aşkabat en pahalı şehir olarak listenin başında yer alırken, yıllardır ilk sırada yer alan Hong Kong 2'inci sıraya geriledi. Beyrut ise, 42 basamak birden yükselerek en pahalı üçüncü şehir olarak listede yer aldı. Uluslararası çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri ise 209'uncu sırada yer alan Bişkek oldu.

AŞKABAT EN PAHALI ŞEHİR, İSTANBUL İSE EN CAZİP ŞEHİR

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2021 yılının en pahalı şehri Aşkabat, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Bişkek oldu. Yıllardır dünyanın en pahalı şehri olan Hong Kong ikinci sıraya gerilerken, 2020 yılında Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlama ve COVID-19 gibi nedenlerle medyana gelen geniş çaplı ekonomik buhran sonucunda 42 basamak birden yükselen Beyrut ise en pahalı üçüncü şehir olarak sıralandı. Tokyo 4'üncü, Zürih 5'inci sırayı paylaşırken, geçen yıla göre bir basamak yükselen Şangay 6'ıncı sırada yer aldı. Araştırmaya göre, Singapur 7'inci, Cenevre 8'inci, Pekin 9'uncu ve Bern 10'uncu ise sırada. Uluslararası çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri ise 209'uncu sırada yer alan Bişkek oldu. 207'inci sırada yer alan Tiflis ve 208'inci sıradaki Lusaka diğer ucuz şehirler olarak sıralandı. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 156'ıncı sırada yer alan İstanbul ise, kurdaki değişimin de etkisi ile bu yıl 17 sıra gerileyerek 173'üncü sıraya yerleşti.

AMERİKA'NIN EN PAHALI ŞEHRİ NEW YORK

ABD'deki şehirlerin, ülkedeki malların ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına rağmen, özellikle Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki kur dalgalanmaları nedeniyle bu yılki sıralamada geriledikleri gözlendi. Geçen yıla göre sekiz basamak düşmesine rağmen New York, 14'üncü sırada yer alarak ABD'nin en pahalı şehri oldu. New York'u 20'inci Los Angeles, 25'inci San Francisco, 43'üncü Honolulu ve 45'inci Şikago izledi. 151'inci sırada yer alan Winston Salem, uluslararası çalışanlar için ABD şehirleri arasında en ucuz şehir olmaya devam etti.

2020'nin ikinci yarısında meydana gelen deflasyon ve 2021'in başında sıralamadaki konumunu etkileyen çok düşük enflasyon oranı nedeniyle 23 basamak düşen San Juan 89'uncu sırada yer aldı.

Kanada dolarının ABD doları karşısında değer kazanması bu yılki sıralamada sıçramalara neden oldu. 93'üncü sırada Vancouver, sıralamadaki en pahalı Kanada şehri olurken, onu 98'inci Toronto ve 129'uncu Montreal izledi. 156'ıncı sıradaki Ottawa ise Kanada'nın en ucuz şehri olarak tespit edildi.

91'inci Port of Spain, Güney Amerika'da sıralamada en pahalı şehir olurken, onu 92'inci Port-au-Prince ve 107'inci Pointe-à-Pitre izledi. Güney Amerika'daki en ucuz şehir ise 205'inci sırada yer alan Brasilia oldu.

İLK 10'DA SADECE ÜÇ AVRUPALI BULUNUYOR

Yaşam Maliyeti Araştırması'nın 2021 sonuçlarına göre, sadece üç Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. Küresel sıralamada 5'inci sırada yer alan Zürih, Avrupa'nın en pahalı şehri olmaya devam etti. Zürih'i 8'inci sırada yer alan Cenevre ve 10'uncu sıradaki Bern takip etti. Yerel para biriminin güçlenmesi pek çok Avrupa şehrinin üst sıralara tırmanmasını sağladı. Paris 33'üncü sırada yer alırken, bir sıra yükselen Londra 18'inci ve sekiz sıra yükselen Birmingham 121'inci sırada yer aldı. 207'inci sırada yer alan Tiflis, Avrupa'nın en ucuz şehri oldu.

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BEYRUT, ORTADOĞU'NUN EN PAHALISI, EN PAHALI İLK 10'DA AFRİKA ŞEHRİ YOK

Genel olarak expat (yurtdışı görevlendirme) dünyası olarak bilinen Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisini çeşitlendirmeye devam etti ve bu da petrol endüstrisinin GSYİH üzerindeki etkisini azalttı. Devam eden bu süreçle birlikte 42'inci Dubai ve 56'ıncı Abu Dabi'de negatif fiyat hareketi yaşandı. Beyrut, küresel sıralamada 42 basamak birden sıçrayıp üçüncü sıraya yükselerek uluslararası çalışanlar için Orta Doğu'nun en pahalı şehri oldu.

13'üncü N'Djamena, 19'uncu Lagos ve 20'inci Libreville uluslararası çalışanlar için Afrika'daki en pahalı şehirleri olurken, 208'inci sırada yer alan Lusaka ise Afrika'nın en ucuz ve dünyanın en ucuz ikinci şehri unvanını aldı.

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ŞEHRİNİN 6'SI ASYA'DAN

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması'nın 2021 sonuçlarına göre, ilk 10 şehirden 6'sı Asya kıtası şehirlerinden oluştu. Aşkabat, bu yılki sıralamada bir basamak yükselerek hem Asya'da hem de tüm dünyada uluslararası çalışanlar için en pahalı şehir oldu. Onu 2'inci Hong Kong, 4'üncü Tokyo, 6'ıncı Şanghay, 7'inci Singapur ve 9'uncu Pekin izledi. 78'inci sıradaki Mumbai ise Hindistan'ın en pahalı şehri olmakla birlikte sıralamadaki diğer şehirlerle karşılaştırıldığında nispeten zayıf olan Hint rupisi nedeniyle bu yıl 18 sıra birden düşüş gösterdi.

Avustralya şehirleri yerel para biriminin ABD doları karşısında önemli ölçüde değer kazanmasıyla bu yılki sıralamada üst sıralara yükseldi. Uluslararası çalışanlar için sıralamada 35 basamak yükselerek 31'inci sırada yer alan Sidney, Avustralya'nın en pahalı şehri olurken, 40 basamak yükselen Melbourne 59'uncu sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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