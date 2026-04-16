PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 17 Nisan Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 16 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 120,80 TL’den başladı. Seans içinde 120,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 118,70 TL görüldü ve günü 120,80 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 16 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,00 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,25 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 120,80 TL, 120,80 TL, 120,80 TL, 121,10 TL, 121,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 120,80 TL – 121,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 16 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 119,66 TL, 52 günlük ortalama 126,50 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 119,67 TL ve 119,33 TL destek, 120,67 TL ve 121,33 TL direnç noktalarıdır.

