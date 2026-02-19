PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 128,00 TL’den başladı. Seans içinde 136,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 127,50 TL görüldü ve günü 136,90 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,98 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,98 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,45 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 136,90 TL, 130,40 TL, 144,80 TL, 139,00 TL, 135,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 130,40 TL – 144,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 19 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 149,30 TL, 52 günlük ortalama 147,34 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 129,33 TL ve 122,67 TL destek, 143,33 TL ve 150,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.