Pasifik Holding halka arzına yoğun ilgi: PAHOL yatırımcıların radarında

Enerji, Gayrimenkul ve Teknoloji Devinden Büyük Hamle

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Pasifik Holding'in halka arzı, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, şirketin payları büyük ilgi gördü. Halk Yatırım aracılığıyla yapılan halka arzda, birim fiyat 1,50 TL olarak belirlenirken, toplam 4 milyar TL nominal değerli payın satışı gerçekleşti. Bu satışla birlikte halka arzın büyüklüğü 6 milyar TL'ye ulaştı.

Pasifik Holding'in enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerdeki faaliyetleri, yatırımcıların ilgisini çeken önemli bir faktör oldu. Şirketin halka arzla birlikte elde edeceği kaynakla büyüme hedeflerini daha da hızlandırması bekleniyor. PAHOL koduyla borsa-istanbul" style="color:#ff0000">Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Pasifik Holding, yatırımcıların radarında.

Holdingin halka arzına, bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise tahsis edilen tutarın 1,5 katı talep girişi gerçekleşti. Bu süreçte, 4 milyar lira nominal değerli payların 2,6 katına denk gelen 10 milyar 490 milyon 755 bin 524 lira değer olmak üzere, toplam 15,7 milyar liralık talep geldi.

Halka arz sonucunda toplam 659 bin 21 yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Halka arza konu olan nominal değerli hisselerin yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Pasifik Holding'in halka arzı, yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan şirket ve gelişmeler pek çok kişi tarafından takip ediliyor.