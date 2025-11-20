Pasifik Holding halka arzına yoğun ilgi: PAHOL yatırımcıların radarında

Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılardan Yoğun İlgi, Halka Arz Büyüklüğü 6 Milyar Lirayı Aştı

Pasifik Holding'in 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen halka arzı, yatırımcıların büyük ilgisiyle sonuçlandı. Gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji, savunma sanayi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Pasifik Holding, halka arz ile büyüme hedeflerine önemli bir adım attı. Pasifik Holding'in halka arzında toplam 4 milyar lira nominal değerli hisse senedi, pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunuldu. Holdingin halka arzının toplam büyüklüğü ise 6 milyar lira oldu.

Holdingin halka arzına, bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise tahsis edilen tutarın 1,5 katı talep girişi gerçekleşti. Bu süreçte, 4 milyar lira nominal değerli payların 2,6 katına denk gelen 10 milyar 490 milyon 755 bin 524 lira değer olmak üzere, toplam 15,7 milyar liralık talep geldi.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, yatırımcılar PAHOL hisselerinin borsa-istanbul" style="color:#ff0000">Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağını merakla bekliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, piyasa uzmanları kısa süre içinde Borsa İstanbul tarafından bir duyuru yapılacağını öngörüyor.

Yatırımcılar, PAHOL hisselerinin performansını yakından takip ederken, şirketin gelecekteki projeleri ve büyüme stratejileri de merak konusu olmaya devam ediyor.

PAHOL hisselerinin Borsa İstanbul'daki performansı, hem şirketin başarısını hem de Türkiye sermaye piyasalarının canlılığını gösterecek önemli bir gösterge olacak.