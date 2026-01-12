PEGASUS (PGSUS) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS) hissesi 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 204,70 TL’den başladı. Seans içinde 206,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 203,10 TL görüldü ve günü 204,40 TL’den kapattı.

PEGASUS (PGSUS) hissesi için 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,06 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 19,82 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 204,40 TL, 204,70 TL, 206,40 TL, 205,10 TL, 206,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 204,40 TL – 206,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 12 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 204,16 TL, 52 günlük ortalama 204,59 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 203,33 TL ve 202,67 TL destek, 205,33 TL ve 206,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.