PEGASUS (PGSUS) 13 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS) hissesi 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 208,20 TL’den başladı. Seans içinde 221,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 208,20 TL görüldü ve günü 217,50 TL’den kapattı.

PEGASUS (PGSUS) hissesi için 12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %5,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 59,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 217,50 TL, 207,00 TL, 207,80 TL, 209,20 TL, 207,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 207,00 TL – 217,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 12 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 204,31 TL, 52 günlük ortalama 203,53 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 210,33 TL ve 203,67 TL destek, 220,33 TL ve 223,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.