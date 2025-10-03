FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı, yatırımcılar ve analistler tarafından dikkatle izleniyor. Günlük işlem verilerine dayanarak, hisse açılış fiyatı 18,38 TL olarak gerçekleşti. Gün içinde en yüksek 18,46 TL, en düşük ise 17,92 TL seviyeleri görüldü. Şu anda hisse fiyatı 18,27 TL düzeyindedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 18,38 TL’dir. Gün içindeki en yüksek fiyat, bir önceki kapanışa göre %0,44 artmış. En düşük fiyat ise %2,50 azalmış durumda. Mevcut fiyat, %0,60 düşüş göstermektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları şu şekildedir: 18,27 TL, 18,38 TL, 18,09 TL, 18,34 TL ve 19,00 TL. Bu veriler ışığında, hisse fiyatının son beş gündeki hareketi aşağıdaki gibidir:

  • 2 Ekim 2025: 18,27 TL
  • 1 Ekim 2025: 18,38 TL
  • 30 Eylül 2025: 18,09 TL
  • 29 Eylül 2025: 18,34 TL
  • 28 Eylül 2025: 19,00 TL

Son beş gündeki en yüksek kapanış fiyatı, 19,00 TL ile 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. En düşük kapanış fiyatı ise 18,09 TL ile 30 Eylül 2025 tarihindedir.

Destek ve direnç seviyeleri, hisse senedinin fiyat hareketlerini anlamak için önemlidir. Kısa vadeli destek noktası olarak 18,09 TL seviyesi değerlendirilebilir. Direnç noktası olarak ise 19,00 TL seviyesi öne çıkmaktadır.

Gün sonu kapanış fiyatı henüz gerçekleşmedi. Yatırımcıların günün geri kalanında piyasa hareketlerini dikkatle izlemeleri önemlidir. Teknik analizlerini de güncellemeleri gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde PETKM hissesinin fiyat hareketleri, finansal performansı ve sektör dinamikleri ile genel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkilenecektir. Yatırımcıların bu faktörleri göz önünde bulundurarak yatırım kararları alması önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Kira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleştiKira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.26
3.227.081.033,36
% -2.69
10:45
THYAO
316.5
2.696.058.908,75
% 0.48
10:45
AKBNK
61.1
2.577.087.362,30
% -2.16
10:45
ISCTR
13.73
1.878.919.381,61
% -1.58
10:45
DOFRB
145.3
1.740.847.149,10
% 7.07
10:45
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.