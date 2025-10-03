PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı, yatırımcılar ve analistler tarafından dikkatle izleniyor. Günlük işlem verilerine dayanarak, hisse açılış fiyatı 18,38 TL olarak gerçekleşti. Gün içinde en yüksek 18,46 TL, en düşük ise 17,92 TL seviyeleri görüldü. Şu anda hisse fiyatı 18,27 TL düzeyindedir.

Önceki gün kapanış fiyatı 18,38 TL’dir. Gün içindeki en yüksek fiyat, bir önceki kapanışa göre %0,44 artmış. En düşük fiyat ise %2,50 azalmış durumda. Mevcut fiyat, %0,60 düşüş göstermektedir.

Son beş günün kapanış fiyatları şu şekildedir: 18,27 TL, 18,38 TL, 18,09 TL, 18,34 TL ve 19,00 TL. Bu veriler ışığında, hisse fiyatının son beş gündeki hareketi aşağıdaki gibidir:

2 Ekim 2025: 18,27 TL

1 Ekim 2025: 18,38 TL

30 Eylül 2025: 18,09 TL

29 Eylül 2025: 18,34 TL

28 Eylül 2025: 19,00 TL

Son beş gündeki en yüksek kapanış fiyatı, 19,00 TL ile 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. En düşük kapanış fiyatı ise 18,09 TL ile 30 Eylül 2025 tarihindedir.

Destek ve direnç seviyeleri, hisse senedinin fiyat hareketlerini anlamak için önemlidir. Kısa vadeli destek noktası olarak 18,09 TL seviyesi değerlendirilebilir. Direnç noktası olarak ise 19,00 TL seviyesi öne çıkmaktadır.

Gün sonu kapanış fiyatı henüz gerçekleşmedi. Yatırımcıların günün geri kalanında piyasa hareketlerini dikkatle izlemeleri önemlidir. Teknik analizlerini de güncellemeleri gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde PETKM hissesinin fiyat hareketleri, finansal performansı ve sektör dinamikleri ile genel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkilenecektir. Yatırımcıların bu faktörleri göz önünde bulundurarak yatırım kararları alması önerilmektedir.