Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken yatırımcılar gümüş fiyatlarındaki seyri de yakından takip ediyor. Son olarak dev bankadan, gümüş fiyat tahminlerine yukarı yönlü revize geldi. Banka, kısa vadede oynaklığın sürebileceği uyarısında da bulundu.

'KISA VADELİ DALGALANMA' VURGUSU

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre; HSBC, zayıf doların değerli metaller üzerindeki destekleyici etkisini gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yıllarına dair gümüş fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın gümüş piyasasında kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğini belirttiği, orta vadede arz açığının devam edeceğine dikkat çektiği kaydedildi.

2026 VE 2027 TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

HSBC'nin yayımladığı değerlendirme notunda 2026 için ortalama gümüş fiyatı tahmininin ons başına 68,25 dolardan 75 dolara çıkarıldığı aktarıldı. Bankanın 2027 tahminini de 57 dolardan 68 dolara yükselttiği belirtildi.

Bankanın, yılın ikinci yarısında piyasadaki arz sıkışıklığının bir miktar hafiflemesinin beklendiğini ancak fiyatlardaki yüksek oynaklığın sürebileceğini ifade ettiği kaydedildi. HSBC'nin gümüş piyasasındaki arz açığının 2026'da 73 milyon ons, 2027'de de 25 milyon ons seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladığı aktarıldı.

Raporda, sanayi ve mücevher talebinde yavaşlama işaretleri görülmesine rağmen maden ve hurda arzındaki artışın piyasaya destek sağladığının belirtildiği, buna karşılık külçe ve sikke talebinde artış beklendiği kaydedildi.