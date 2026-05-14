FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi

Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle yatırımcıların sürekli dalgalanan altın fiyatlarının yanı sıra takip ettiği emtialardan bir tanesi de gümüş. Gümüş fiyatlarının seyri merak edilirken HSBC'den yeni bir tahmin geldi. HSCB, zayıf dolar ve devam eden arz açığı beklentilerini gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yıllarına dair gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken yatırımcılar gümüş fiyatlarındaki seyri de yakından takip ediyor. Son olarak dev bankadan, gümüş fiyat tahminlerine yukarı yönlü revize geldi. Banka, kısa vadede oynaklığın sürebileceği uyarısında da bulundu.

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi 1

'KISA VADELİ DALGALANMA' VURGUSU

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre; HSBC, zayıf doların değerli metaller üzerindeki destekleyici etkisini gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yıllarına dair gümüş fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın gümüş piyasasında kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğini belirttiği, orta vadede arz açığının devam edeceğine dikkat çektiği kaydedildi.

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi 2

2026 VE 2027 TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

HSBC'nin yayımladığı değerlendirme notunda 2026 için ortalama gümüş fiyatı tahmininin ons başına 68,25 dolardan 75 dolara çıkarıldığı aktarıldı. Bankanın 2027 tahminini de 57 dolardan 68 dolara yükselttiği belirtildi.

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi 3

Bankanın, yılın ikinci yarısında piyasadaki arz sıkışıklığının bir miktar hafiflemesinin beklendiğini ancak fiyatlardaki yüksek oynaklığın sürebileceğini ifade ettiği kaydedildi. HSBC'nin gümüş piyasasındaki arz açığının 2026'da 73 milyon ons, 2027'de de 25 milyon ons seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladığı aktarıldı.

Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi 4

Raporda, sanayi ve mücevher talebinde yavaşlama işaretleri görülmesine rağmen maden ve hurda arzındaki artışın piyasaya destek sağladığının belirtildiği, buna karşılık külçe ve sikke talebinde artış beklendiği kaydedildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fahiş bilet satışına Bakanlıktan denetim!Fahiş bilet satışına Bakanlıktan denetim!
Bakanlık hallerden terminallere kadar denetimde!Bakanlık hallerden terminallere kadar denetimde!

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gram gümüş gram gümüş fiyatı gümüş fiyatları gümüş fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.