Piyasalar bayram sonrasına odaklandı! Borsa İstanbul'da ralli beklentisi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yatırımcıların gözü de altın, dolar, borsadaki son durumda. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da bayramdan sonra ralli beklentisi oluştu.

BAYRAMLARDAN SONRA HIZLI YÜKSELİŞ

Dünya gazetesinde yer alan analize göre geleneksel olarak bayramlardan önce genelde zayıf bir seyir izleyen Borsa İstanbul, bayramlardan sonra hızlı bir yükseliş gösteriyor. Özellikle kurban bayramlarından 15-20 gün öncesinde satış dalgası yaşanıyor. Son 5 yılda kurban bayramından önce en düşük yüzde 8, en yüksek yüzde 17’lik bir düşüşün yaşandığı görülüyor.

YENİ RALLİ BEKLENİYOR

Uzmanlar kurban bayramından sonra yeni bir ralli olmasını beklerken, bu ralliyi destekleyecek gelişmeler olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 28 Haziran’da vereceği kararla Türkiye’yi gri listeden çıkarması bekleniyor. Bu durumun borsada yaşanacak rallinin ateşleyicisi olmasını bekleyen uzmanlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik not artırım kararları ve CDS’lerde düşüşün sürmesi durumunda borsada yaz aylarının oldukça sıcak geçeceği görüşünde.







