Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentilerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık'ta başlayabileceği açıklaması piyasalarda iyimserliği artırırken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirler, iyimserliği törpülüyor.

Geçen hafta piysaların odağında, yine Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı haberleri ile salgının ekonomi üzerindeki etkisi vardı. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 59 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 391 bini aştı. Avrupa'da birçok ülke tedbirleri artırırken, ABD'de eyalet bazında önlemler dikkati çekti. Asya tarafında ise Japonya'nın artan vaka sayıları nedeniyle turizm konusunda alabileceği tedbirler gündeme geldi.

Öte yandan ABD'de geçen hafta açıklanan perakende satışlar verisinin düşüşe işaret etmesi de salgının ekonomi üzerindeki etkisini tekrar hissettirmeye başladığı yorumlarına neden oldu.