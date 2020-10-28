Piyasalar, TCMB Başkanının açıklamalarına odaklandı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçerken, salgında yeni merkez üssün Avrupa'ya kaydığı yönündeki açıklamalar ve sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Salgında ikinci dalga endişeleri ekonomik aktiviteye ilişkin tahminleri olumsuz yönde etkilese de teşvik beklentileri ve aşı çalışmaları ile ilgili olumlu gelişmeler, piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, Tüketici Güven Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak tahminlerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise Kovid-19 salgınında vaka sayısı ve ölümlerin hızlı bir şekilde artması nedeniyle sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi ve devam eden Brexit belirsizliği, borsaların yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi negatif bir seyir izlemesine neden oluyor.