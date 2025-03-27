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Piyasalarda gün sonu! Borsa günü nasıl kapattı?

27.03.2025 19:16
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Gün içinde en düşük 9.593,66 puanı, en yüksek 9.830,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybederek 9.612,84 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 lira oldu.

Piyasalarda gün sonu! Borsa günü nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,70 puan azalarak 9.612,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 125,05 puan ve yüzde 1,30 artışla 9.774,58 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.593,66 puanı, en yüksek 9.830,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 9.612,84 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,69 puan ve yüzde 0,54 kayıpla 10.516,60 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,17, değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 58 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,70, bileşik getirisi de yüzde 48,47 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9058 lira, satışta 38,0577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9021 lira, satışta 38,0540 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 150,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 73,1 dolardan işlem görüyor.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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