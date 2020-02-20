Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Fed'in 28-29 Ocak'taki toplantısına ilişkin tutanaklarda, devam eden ekonomik faaliyet, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve komitenin simetrik yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesini desteklemek amacıyla mevcut faiz seviyesini sürdürmenin uygun olduğu bildirildi. Koronavirüs tehdidinin, küresel büyüme görünümüne yönelik yeni bir risk olarak takip edildiği belirtilen tutanaklarda, repo olanaklarının da tartışılmaya devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Analistler, Fed'in tutanaklarından para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının da tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında artış görülürken, dolar endeksinin de yükselişini devam ettirmesi dikkati çekti. Avrupa, Çin ve Japonya'da beklentilerin çok altında kalan makroekonomik verilerin yanı sıra ABD'de ekonominin gücünü koruması, Fed'in "güvercin" tondaki yaklaşımlarına rağmen doların yükselişini sürdürmesini sağlıyor.