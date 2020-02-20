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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 20.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası pozitif bir seyir izlerken, yatırımcılar, Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve ekonomiye etkilerinin gözlemlenebileceği verileri takip ediyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Fed'in 28-29 Ocak'taki toplantısına ilişkin tutanaklarda, devam eden ekonomik faaliyet, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve komitenin simetrik yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesini desteklemek amacıyla mevcut faiz seviyesini sürdürmenin uygun olduğu bildirildi. Koronavirüs tehdidinin, küresel büyüme görünümüne yönelik yeni bir risk olarak takip edildiği belirtilen tutanaklarda, repo olanaklarının da tartışılmaya devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Analistler, Fed'in tutanaklarından para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının da tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında artış görülürken, dolar endeksinin de yükselişini devam ettirmesi dikkati çekti. Avrupa, Çin ve Japonya'da beklentilerin çok altında kalan makroekonomik verilerin yanı sıra ABD'de ekonominin gücünü koruması, Fed'in "güvercin" tondaki yaklaşımlarına rağmen doların yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Dün dolar endeksi yüzde 0,3 artarak 99,7 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Avrupa tarafında, avronun dolar karşısında zayıflamaya devam ettiği ve pay piyasalarının alıcılı seyrettiği görüldü. Avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,08'in altını görmesi sonrası bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti.

Asya tarafında ise koronavirüs salgını ile gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi gösterge faizlerinde indirime gitmesinin ardından pay piyasaları pozitif bir seyir izliyor. PBoC, 1 yıl vadeli faizi 10 baz puan, 5 yıl vadeli faizi ise 5 baz puan indirerek sırasıyla yüzde 4,05 ve yüzde 4,75'e düşürdü.

Çin'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı. Ülkede kesinleşen vaka sayısı ise 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) yayımladığı raporda, Çin'de ortaya çıkan salgın nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar/yen paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 110,3 seviyesinin kırılması sonrası ivme kazanan yükselişi ile önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 111,6 ile 3 Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, Suriye ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan indirmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına paralel dolar/TL, dün yüzde 0,3 artarak 6,0846'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0890 seviyesinde işlem görüyor. Dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 azalışla 119.196,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda dolduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,10'un direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 Avro Bölgesi, Merkez Bankası toplantı tutanakları

16.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi


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Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez Bankası, Küresel piyasalar,

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