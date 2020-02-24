Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış endişelerin artmasına neden oluyor.

Salgının ekonomiye etkilerinin artık daha yüksek sesle tartışıldığı bir ortamda, ABD'de cuma günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50,8 ile son 6 ayın en düşüğüne inmesi ve bileşik PMI'nın 50 seviyesinin altına inerek daralmaya işaret etmesi dikkati çekti.

Azalan küresel risk iştahı ile ABD'nin 30 yıl vadeli tahvil faizi, yüzde 1,89 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı 1.679,7 dolar ile 7 yılın zirvesini görürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yüzde 2,3 azalışla 56,5 dolara düştü.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan PMI verilerinin beklentilerin belirgin şekilde altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,78, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.