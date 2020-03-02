Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Çin'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914'e çıkarken, Güney Kore başta olmak üzere vaka sayısındaki artışlar salgının ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceği endişelerine neden oldu.

Söz konusu endişelerle geçen hafta ABD pay piyasaları ortalama yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 1,1160'a kadar geriledi.

Çin'de ekonomi yönetiminin ekonomik aktiviteyi ve piyasaları destekleyici adımları sonrası en önemli adım, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma akşamı yayımlanan açıklamasındaki sözle yönlendirmesi oldu.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Powell'ın açıklamaları "17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirileceği" şeklinde yorumlandı. FOMC, 29 Ocak'ta politika faizini yüzde 1,50-1,75 bandında sabit bırakmıştı. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise Fed'in yüzde 90 olasılıkla 50 baz puan indirim yapabileceği tahmin ediliyor.