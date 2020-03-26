Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar teşviklerle pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvuruları takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak dün de pozitif seyretmesini sağladı.

ABD Senatosu tarafından onaylanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketiyle salgınla mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Fed ve ekonomi yönetiminin desteklerine karşın Kovid-19 salgını ABD ve Avrupa'da yayılarak tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı açıklamada, ABD bankalarının, kredi profillerini farklı derecelerde etkileyebilecek Kovid-19 salgını kaynaklı baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.