FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 07.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcılar, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarına odaklandı. Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalar, bir yandan ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik, diğer yandan belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası veri odaklı bir seyir söz konusu olacak.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, nisanda 20 milyon 236 bin azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Verinin ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde alımlar görülse de sanayi ve hizmet sektörü hisselerinde düşüşler kaydedildi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

Analistler, cuma günü yayımlanacak ABD'nin nisan ay istihdam raporu öncesi bugünkü haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307 bine ulaşmıştı.

Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,0795'e geriledi ve böylece haftalık değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.

Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Öte yandan Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar da Kovid-19 salgını tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi.

BoE, saat 09.00'da açıkladığı karara göre, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,10'da sabit bıraktı.

Asya piyasaları da bugün karışık bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı. Dün 7,1988'den kapanışa yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Borsa, güne yükselişle başladı Borsa, güne yükselişle başladı
Trafik cezasını ödememe şansınız var! İşte itiraz yolları...Trafik cezasını ödememe şansınız var! İşte itiraz yolları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

O bankalardan ihtiyaç sahiplerine 10000 TL destek! İşte şartlar...

O bankalardan ihtiyaç sahiplerine 10000 TL destek! İşte şartlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Dolar 1,5 yılın zirvesinde!

Dolar 1,5 yılın zirvesinde!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa, güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! İşte takip edilecek veriler

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa, güne yükselişle başladı

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.