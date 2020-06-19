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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 19.06.2020 09:12 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının destekleyici politikalarını fiyatlama konusundaki zorluklar nedeniyle karışık bir seyir izliyor.Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 8,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenler ise 450 bini aştı. Salgında vaka sayılarının artış hızı birçok ülkede azalsa da ikinci dalga endişelerinin en üst düzeyde konuşulmaya başlanması, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Artan tedirginliklere karşın dünya genelinde merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin destekleri de birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak dün de İngiltere Merkez Bankası (BoE) varlık alım programını artırdığını duyurdu.

Bu gelişmelerle, dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarında düşüş eğilimi dikkati çekti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklentileri aşarak 1 milyon 508 bine çıktı ve salgın sürecinde ekonomideki toparlanma hızına ilişkin kafa karışıklığının devam etmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseldi.

Avrupa tarafında, BoE'nin varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükseltmesine karşın İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 2 gerilemesi sonrası Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,40 değer kazanan BIST 100 endeksi, 112.494,62 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8562'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8570 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 115.200 seviyelerinin direnç, 110.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, TCMB haziran ayı beklenti anketi

15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi


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