Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 8,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenler ise 450 bini aştı. Salgında vaka sayılarının artış hızı birçok ülkede azalsa da ikinci dalga endişelerinin en üst düzeyde konuşulmaya başlanması, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Artan tedirginliklere karşın dünya genelinde merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin destekleri de birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak dün de İngiltere Merkez Bankası (BoE) varlık alım programını artırdığını duyurdu.

Bu gelişmelerle, dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarında düşüş eğilimi dikkati çekti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklentileri aşarak 1 milyon 508 bine çıktı ve salgın sürecinde ekonomideki toparlanma hızına ilişkin kafa karışıklığının devam etmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseldi.