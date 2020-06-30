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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelere karşın, merkez bankalarının teşvikleri ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile pozitif bir seyir izliyor. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sunumu ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Kovid-19 salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 10 milyon 300 bini, hayatını kaybedenler ise 506 bini geçerken, ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki vaka artışı da devam etti.

ABD'de, salgında vaka sayılarındaki artış hızı nedeniyle en az 12 eyalet ekonomik normalleşme sürecini durdururken, bazı eyaletlerde de sürecin yavaşlatılarak işletmelerin kullanımına yeni sınırlamalar getirildi.

Bu gelişmelere karşın pay piyasaları dün, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve merkez bankalarının desteklerinin süreceğine yönelik iyimserliği fiyatladı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetti. Veri sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,32, S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın, bugün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasasına ilişkin sunum yapacağını belirterek, yayımlanan sunum metninde, ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunun vurgulandığını söyledi.

Avrupa borsalarında da dün yükseliş eğilimi öne çıktı. Almanya'da enflasyonun yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerine çıkmasına karşın DAX endeksi yüzde 1,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Bugün, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası'nın, oy birliğiyle kabul edilmesi haberleri sonrası Asya borsalarının ABD ve Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyir izledikleri görülüyor.

Çin'de açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, hem imalat hem de hizmet sektöründe genişlemeye işaret etmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 2.988 seviyesinde bulunuyor. Japonya'da açıklanan sanayi üretimindeki yüzde 8,4'lük daralmaya karşın Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,9 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksinin, haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5'e çıkmasının yanı sıra bankacılık sektörünün mayıs itibarıyla net karının 27 milyar 328 milyon liraya ve sermaye yeterliliği standart oranının yüzde 19,44'e yükselmesi Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini sağladı.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,02 değer kazanarak günü 115.843,01 puandan tamamlarken, 6,8551'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8510 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sunumu ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.45 ABD, haziran ayı Chicago PMI

17.00 ABD, haziran ayı tüketici güven endeksi

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