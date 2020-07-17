Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,8 milyona ulaşırken, ABD'nin bazı eyaletlerinde hastalığa yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle ülkenin Kanada ve Meksika ile kara sınırlarındaki aciliyeti olmayan seyahatler için uygulanan geçiş yasağı uzatıldı.

Bu durum salgında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin artmasına neden olurken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.

ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi kararının ardından Başkan Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi'nin tüm üyelerinin ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.

Makro ekonomik veriler tarafında dün ABD’de perakende satışlar, haziranda aylık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 10 bin azalarak 1,3 milyon oldu. Bilanço sezonu kapsamında ikinci çeyrekte Morgan Stanley'nin işlem geliri 3,03 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bu dönemde karı yüzde 52 azalan Bank of America (BofA), kredi kayıpları için 5,1 milyar dolarla 2010'dan bu yana en fazla karşılığı ayırdı. JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup da kredi kayıpları için ikinci çeyrekte yaklaşık 28 milyar dolar karşılık ayırdı.