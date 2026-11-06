Tanıdık numaradan gelen mesajlara dikkat! Yeni yöntem deşifre oldu

Siber dolandırıcılar, tanıdık kişilerin WhatsApp hesaplarını ele geçirerek yakın çevrelerine mesaj gönderiyor ve acil para talebinde bulunuyor. Rehberde kayıtlı bir numaradan gelen mesajlar bile büyük bir tuzağın parçası olabiliyor. Geçmiş yazışmaları inceleyerek kişilerin hitap şeklini taklit eden dolandırıcılar, güven kazanıp para koparmaya çalışıyor. Uzmanlar ise bu tehlikeye karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor.

Dolandırıcıların yöntemleri her geçen gün değişirken, bu kez hedefte WhatsApp hesapları var. Siber korsanlar, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kişinin annesine, babasına, arkadaşlarına ve akrabalarına ulaşarak onun adına mesaj gönderebiliyor. Böylece mesajı alan kişiler, karşılarındaki kişinin tanıdıkları olduğuna inanarak dolandırıcılık tuzağına düşebiliyor.

Bir mağdur, yaşadığı olayı, "Akrabamın bir tanesi mesaj gönderdi" sözleriyle anlattı. Ancak mesajı gönderen kişi, gerçekte akrabası değildi. Başka bir mağdur da dolandırıcıların arkadaşının WhatsApp hesabını ele geçirerek onun adına gönderiler paylaştığını belirtti.

GEÇMİŞ YAZIŞMALARI İNCELİYORLAR

Adli bilişim uzmanı Murat Kırık, siber korsanların ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kişinin çevresindeki insanlara ulaşabildiğini belirterek, "Sizin telefonunuza sızan siber korsan sizin adınıza herkese, annenize, babanıza mesaj gönderebiliyor" dedi.

Dolandırıcıların yalnızca hesaplara erişmekle kalmadığını aktaran Kırık, anlık mesajlaşma uygulamalarındaki konuşmaları analiz ederek kendilerine hedef seçtiklerini ifade etti. Kırık, "Anlık mesajlaşma uygulamalarına ulaşıyorlar. Sizin yaptığınız bütün konuşmaları analiz ederek kendilerine bir kurban seçiyorlar" açıklamasında bulundu.

WHATSAPP HESAPLARINA NASIL SIZIYORLAR?

Peki, siber korsanlar telefonlara nasıl sızıyor? Kırık, internet siteleri üzerinden karşılaşılan casus çerezlerin de bu süreçte tehlike oluşturabildiğini belirterek, "Bir internet sitesine girdiniz. Tıklamamanıza rağmen casus çerezler siz internette gezerken siber casuslar da sizin WhatsApp'ınızda gezip kurban avına çıkıyor" ifadelerini kullandı.

KONUŞMA TARZINI BİLE TAKLİT EDİYORLAR

Dolandırıcılık yönteminin en dikkat çekici taraflarından biri ise siber korsanların ele geçirdikleri hesapların geçmiş mesajlarını incelemesi. Özellikle borç para talebinde bulunacakları kişilere karşı kullanılan hitap şekillerini çözümleyen dolandırıcılar, mesajlarını da buna göre hazırlıyor.

Adli bilişim uzmanı Murat Kırık, bu yöntemi şöyle anlattı:

"Geçmiş yazışmaları inceliyorlar. Hitabet tarzlarını analiz ederek borç para talebinde bulunuyorlar. Orada ne dil kullanılıyorsa, nasıl bir hitabet söz konusuysa aynı onun gibi konuşup o şekilde mağdur etmeye çalışıyorlar."

Böylece mesajı alan kişi, karşısında gerçekten yakınının bulunduğunu düşünerek para gönderme hatasına düşebiliyor.

TANIDIK NUMARADAN GELEN PARA TALEBİNE DİKKAT!

Dolandırıcıların en büyük avantajı, mesajların tanıdık ve güvenilir görünen hesaplardan gönderilmesi. Bu nedenle rehberde kayıtlı bir kişiden gelen borç veya acil para talebinin doğruluğunu kontrol etmeden işlem yapmak mağduriyetle sonuçlanabiliyor.

TELEFON GÜVENLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME UYARISI

Uzmanlar, bu tür saldırılara karşı telefonların güncel tutulmasının önemine dikkat çekiyor. Kırık, yazılım güncellemelerinden kaynaklanan güvenlik sorunlarına işaret ederek güvenilir antivirüs programlarının kullanılmasını önerdi.

Kırık, "Burada en büyük sorun yazılım güncellemelerinden kaynaklı oluyor. Güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak son derece önemli" dedi.

İKİ ADIMLI DOĞRULAMA MUTLAKA AÇILMALI

Dolandırıcılık girişimlerine karşı borç para istenebilecek yakınlarla önceden bir şifre belirlenmesi de önerilen önlemler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra WhatsApp hesabının güvenliğini artırmak için iki adımlı doğrulama özelliğinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Adli bilişim uzmanı Murat Kırık, uygulamadaki güvenlik ayarına ilişkin, "Hesaba tıklıyoruz. Bakın burada iki adımlı doğrulama var. Aktif hale getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber'e konuşan uzmanlar, özellikle tanıdık numaralardan gelen acil para taleplerine karşı temkinli olunması ve para göndermeden önce mutlaka başka bir kanaldan kişinin doğrulanması gerektiğine dikkat çekti.