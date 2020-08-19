Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde, dünkü Demokrat Parti Kurultayında, parti delegelerinin Joe Biden'ı resmen partinin başkan adayı olarak göstermesi sonrası siyasi gündemin daha da hareketlenmesinin beklendiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

Dow Jones endeksinin, yüzde 0,24 gerilediği günde, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Cumhuriyetçi Partinin de gerçekleştireceği kongre sonrasında, Trump'ın başkan adaylığının 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyururken, Almanya'da açıklanan verilere göre, ülkede toplam istihdam, yılın ikinci çeyreğinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 1,4 azalışla 44 milyon 666 bin kişiye geriledi.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Bugün, Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Altının ons fiyatı ise dün 2.000 doların üzerini test etmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1.986 dolara geriledi.