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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 26.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasaların geçen hafta negatif bir seyir izlemesinin ardından bu hafta yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. Kovid-19 vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini söyledi.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasaların geçen hafta negatif bir seyir izlemesinin ardından bu hafta yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, geçen hafta pay piyasalarının genel olarak negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Avrupa'da birçok ülkede şimdiye kadarki en yüksek Kovid-19 vaka sayılarına ulaşılması nedeniyle tekrar sıkı tedbirler uygulanmaya başlanırken, beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcı kararlarına etkisi sınırlı kaldı. Uygulanmaya başlayan tedbirler, toparlanan ekonomiye ilişkin riskleri artırırken, bundan en fazla etkilenen pay piyasaları oldu.

ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimi, teşvik paketi gelişmeleri ve jeopolitik riskler ise piyasalar üzerindeki baskının bir başka nedeni olarak dikkati çekiyor.

ABD'de geçen haftanın en önemli gündemi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler olurken, paketin 3 Kasım'daki seçimden önce hayata geçmesi konusundaki belirsizlik devam etti.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükselse de endekslerin haftalık bazdaki değer kayıpları ortalama yüzde 0,8 oldu.

Avrupa borsalarında ise cuma günü yüzde 1'i aşan toparlanmalar görülse de haftalık bazda düşüş eğilimi öne çıktı. Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlerde Asya piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Artan Kovid-19 vaka sayısı ve teşvik paketi belirsizlikleri nedeniyle satış baskısı devam ederken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,18 geriledi. Böylece BIST 100 endeksinde üst üste 6 hafta süren yükseliş serisi sona erdi. Geçen haftayı 7,9652'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ekim ayı sektöre güven endeksi

12.00 Almanya, ekim ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

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