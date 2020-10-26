Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasaların geçen hafta negatif bir seyir izlemesinin ardından bu hafta yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, geçen hafta pay piyasalarının genel olarak negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Avrupa'da birçok ülkede şimdiye kadarki en yüksek Kovid-19 vaka sayılarına ulaşılması nedeniyle tekrar sıkı tedbirler uygulanmaya başlanırken, beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcı kararlarına etkisi sınırlı kaldı. Uygulanmaya başlayan tedbirler, toparlanan ekonomiye ilişkin riskleri artırırken, bundan en fazla etkilenen pay piyasaları oldu.

ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimi, teşvik paketi gelişmeleri ve jeopolitik riskler ise piyasalar üzerindeki baskının bir başka nedeni olarak dikkati çekiyor.

ABD'de geçen haftanın en önemli gündemi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler olurken, paketin 3 Kasım'daki seçimden önce hayata geçmesi konusundaki belirsizlik devam etti.