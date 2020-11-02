Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve yarın gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması ile cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,45 değer kaybetti. Endekslerin ortalama haftalık düşüşü ise yüzde 6'ya yakın oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere tekrar gündeme gelen sıkı tedbirler geçen hafta piyasaların üzerinde baskıya neden olmuştu.

ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi piyasaların odağında yer alırken, perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ile cuma günkü ABD'nin ekim ayı istihdam raporu ve bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 1 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde bulunuyor. Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü korusa da özellikle seçim sonucu üzerinde belirleyici olması beklenen 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.

Avrupa tarafında, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sıkı Kovid-19 tedbirlerinin tekrar gündeme gelmesi pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor. İngiltere'de salgın nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilirken, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de bu hafta tedbirlerin artması bekleniyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde büyümenin 3. çeyrekte yüzde 12,7 ile beklentileri aşmasına karşın borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.