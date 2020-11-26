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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 26.11.2020 09:24 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve alınan tedbirlerin ekonomiye etkileri endişeye neden olsa da aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını ve yükseliş eğiliminin korunmasını sağlıyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60 milyon 400 bini aşarken, bu yıl bitmeden aşılamanın başlayabileceği haberleri gelmeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aşarken, 3. çeyreğe ilişkin GSYH, tahminler doğrultusunda yüzde 33,1 artış kaydetti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri, ekimde beklentileri aşarak yüzde 1,3 arttı.

Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında ise finansal şartların çok az değiştiği ve Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının altı çizildi. Toplantıda, Fed'in varlık alım programı masaya yatırılarak bankanın uygun olduğunda söz konusu alımların hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi tarihi zirvesinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek yüzde 0,58, S&P 500 endeksi de yüzde 0,16 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,48 yükseldi.

Analistler, ABD piyasalarında bugün Şükran Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, yarın da yarım gün açık olacak piyasalarda düşük hacimle sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir görüntü ortaya çıktı. Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise dün yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşti.

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 49 dolar sınırına çıkarken, geçen haftaya göre yükselişi yüzde 8'i aştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 0,5'te sabit bırakması sonrası Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da rekorlar kırılmaya devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 1.325,47 puanla kapanış rekorunu da kırdı. Dün yüzde 0,7 azalarak 7,9537'ye gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ifade ederek, bugün TCMB'nin toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildirdi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1,290 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

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