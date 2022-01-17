FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

17.01.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ile Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri olacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ile Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri olacak.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere banka yetkililerinin faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.

Bu durum pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesini beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri hafta başında yüzde 1,81'i test etmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 1,70'in altını görse de cuma günü yeniden yüzde 1,79'a çıktı.

ABD'de cuma günü önde gelen bankaların bilançoları ve açıklanan veriler de karışık sinyaller verdi. Net kar, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda JPMorgan Chase'de yüzde 14 ve Citigroup'ta yüzde 26 geriledi, Wells Fargo'da ise yüzde 86 arttı. Ülkede perakende satışlar aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydederken, sanayi üretimi de piyasadaki artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 geriledi.

Öte yandan ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin etkisiyle ocakta aylık 1,8 puan azalışla 68,8'e indi.

Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, haftalık bazda endekslerin düşüş kaydetmesi dikkati çekti. Geçen haftayı S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla tamamladı. Dolar endeksi 94,6-96,3 bandında seyrettiği geçen haftayı yüzde 0,6 değer kaybıyla tamamlamasının ardından yeni haftaya 95,2 seviyelerinden yatay başladı. ABD piyasalarında bugün Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla işlem yapılmayacak.

Avrupa tarafında da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyon ve para politikasına yönelik sözle yönlendirmeleri ile bölgede açıklanan büyüme verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Toplantı tutanaklarının yanı sıra bu hafta Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri de açıklanacak. Bu gelişmeler öncesi ABD'de açıklanan enflasyonun yüksek seviyesini koruması ve Fed'in şahin tutumu ile Avrupa pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,5 artışla 1,1416 seviyelerinden kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı.

Asya tarafında geçen hafta pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin, Çin'de açıklanan büyüme verileri ve sonrasında ülke merkez bankasının faiz indirimine gitmesiyle yeni haftaya taşındığı görüldü. Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi 2021'de bir önceki yıla göre ise yüzde 8,1 büyüdü. Öte yandan Çin'de aralıkta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, perakende satışlardaki artış yüzde 1,7 ile piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün bir yıl vadeli kredi faiz oranında Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirime giderek yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e çekti. Banka, yedi günlük ters repo faiz oranını da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirdi.

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle seyrediyor.

YURT İÇİ PİYASALARINDA SON DURUM

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,11 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıdı ve haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen haftayı yüzde 1,9 düşüşle 13,5149'dan tamamlamasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 13,5250'den başladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın da karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.

Hafta genelinde ise yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
15 Ocak altın fiyatları15 Ocak altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Füzeler peş peşe ateşlendi

Füzeler peş peşe ateşlendi

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Ek zam için gözler Meclis'te!

Ek zam için gözler Meclis'te!

Beklentileri 4 kat aştı! Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359 olarak açıklandı

Beklentileri 4 kat aştı! Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359 olarak açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.