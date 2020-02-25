Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

Küresel piyasalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı konuşma takip edilecek.

Piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler devam ederken, haber kirliliği de sert dalgalanmalara yol açıyor. Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliği devam ederken, virüsün İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülmesi pay piyasalarında sert düşüşe neden oluyor.

Pay piyasalarındaki sert düşüş devam ederken, güvenli liman alımları, altın ve ABD tahvillerinin değer kazanmasını sağlıyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 3,56, S&P 500 endeksi yüzde 3,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,71 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, riskten kaçan yatırımcıların talepleri ile Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 1,3520'ye kadar geriledi.