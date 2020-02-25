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Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

BORSA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda bugün saat 18.00'de yapacağı konuşma piyasaların odağında yer alıyor.

Piyasaların gözü TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında

Küresel piyasalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı konuşma takip edilecek.

Piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler devam ederken, haber kirliliği de sert dalgalanmalara yol açıyor. Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliği devam ederken, virüsün İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülmesi pay piyasalarında sert düşüşe neden oluyor.

Pay piyasalarındaki sert düşüş devam ederken, güvenli liman alımları, altın ve ABD tahvillerinin değer kazanmasını sağlıyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 3,56, S&P 500 endeksi yüzde 3,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,71 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, riskten kaçan yatırımcıların talepleri ile Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 1,3520'ye kadar geriledi.

Altının ons fiyatı ise dün 1.689,4 dolar ile Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla 1.650 dolar seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, ek tedbirler aldıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsaları sert düşüşünü ikinci işlem gününe taşıdı. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 5,43, Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,94 değer kaybetti.

Analistler, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin (IATA) Kovid-19 nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın gelir kaybı yaşayabileceği uyarısı yapmasının ardından dün hava yolu sektörü hisselerinde sert düşüşler görüldüğünü bildirdi.

Alman hava yolu firması Lufthansa’nın hisseleri dün yaklaşık yüzde 8, EasyJet yüzde 16,4, Ryanair Holdings hisseleri yüzde 13,5 ve International Airlines Group'un (IAG) hisseleri yüzde 9,2 değer kaybetti.

Resmi tatil dolayısıyla haftaya bugün başlayan Japonya piyasalarında, Nikkei 225 endeksi, geciken fiyatlamalarla yüzde 3,2 düşüş kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise gelen tepki alımlarıyla pozitif tarafa geçti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ve devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 113.400 seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,75 azalışla 114.789,21 puandan tamamladı.

Dün 6,16 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen ve 6,1140'tan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1050 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

Analistler, Kovid-19 salgını ve Suriye'ye ilişkin haber akışı ile Almanya'nın büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün destek, 117.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,15 bandının öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 2019 yılı 4. çeyrek GSYH

17.00 ABD, aralık ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, şubat ayı tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi

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Anahtar Kelimeler:
piyasa, borsa, TCMB Başkanı Murat Uysal,

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