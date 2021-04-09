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Qua granit halka arz sonuçları ne zaman? İşte Qua granit ile ilgili bilgiler

BORSA HABERLERİ  | 09.04.2021 11:12 | Son Güncelleme

5-6 Nisan'da talep toplama işlemi yapılan teknik granit üreticisi Qua Granit'in halka arzına 2.3 milyar Türk liralık talep geldiği öğrenildi.

Qua granit halka arz sonuçları ne zaman? İşte Qua granit ile ilgili bilgiler

Şirketin yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’a son 3 senede halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak katılacak olan Qua Granite’in halka arzına bugüne dek en yüksek yatırımcı katılımının gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 846 bin 353 yatırımcı sayısıyla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığı kaydedildi.

Büyüklüğü 395 milyon Türk lirası olan halka arzda, satılan toplam 24 milyon adet payın 9 milyon adedi ortak, 15 milyon adeti ise sermaye artırımı yoluyla gerçekleşti.

Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 20 olduğu, Qua Granite payları ise BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı kaydedildi.

Fiyatın 16.46 Türk lirası olduğu halka arza, 139.1 milyon adet karşılığı 2.3 milyar Türk liralık talep gelirken, açıklamada, bu şekilde Borsa’da satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzlar içindeki en yüksek talep tutarına ulaşıldığı belirtildi.

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