Rapor: Küresel halka arzlarda 20 yılın en yüksek performansı!

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu birinci çeyrek dönem sonuçlarına göre; ilk çeyrekte 430 halka arz işlemi gerçekleştirildi ve 105.6 milyar dolar gelir elde edildi.

Rapora göre; halka arzlarda tipik olarak durağan bir üç aylık dönem olarak bilinen ilk çeyrekte, işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı.

Geleneksel halka arz piyasalarında yüksek hareketlilik görülmesinin yanı sıra özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) halka arzlarında rekor seviyelere ulaşıldı. SPAC halka arzlarında ilk çeyrekte 2020 yılının tamamından daha fazla sayıda işlem tamamlandı ve gelir elde edildi.

Buna göre, 2021 yılının ilk çeyrek döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artışla 430'a çıktı. Aynı dönemde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir de yüzde 271 artışla 105.6 milyar dolara yükseldi.

Rapora göre küresel halka arzlardaki bu hareketlilik, likidite bolluğu ve pandemi döneminde ortaya çıkan yeni fırsatlardan kaynaklanıyor. Bununla birlikte bireysel yatırım platformlarının genç nesil de dâhil olmak üzere halk arasında popülerleşmesinin yatırım yapmayı her zamankinden daha fazla erişilebilir hale getirdiği belirtiliyor.